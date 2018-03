Britse mediawaakhond bekijkt licentie van Russische nieuwszender

Als blijkt dat Moskou verantwoordelijk is voor de zenuwgasaanval op een dubbelspion en zijn dochter, zou dat volgens de toezichthouder gevolgen kunnen hebben voor de zender.

Parlementariërs hebben Ofcom opgeroepen de zender uit de lucht te halen. De waakhond stelde in een verklaring dat het de plicht heeft om te controleren of licentiehouders wel "geschikt'' zijn. Ofcom zei verdere mededelingen van premier May af te wachten. Daarna zullen we kijken wat de gevolgen zijn voor de uitzendlicenties van RT'', meldt de toezichthouder volgens The Guardian.

RT, het voormalige Russia Today, reageerde boos op de commotie. "Het is betreurenswaardig te zien dat RT zo snel als politieke pion naar voren wordt geschoven om opgeofferd te worden'', zei een woordvoerster tegen de krant. "Daarmee wordt de persvrijheid in het Verenigd Koninkrijk in één klap opzij geschoven.''