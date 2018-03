Duitse krant Bild plaatst geen eigen naaktreportages meer

De afgelopen maanden worden de beelden van deze schaarsgeklede vrouwen "in toenemende mate als krenkend of denigrerend gezien door de redactie en door lezeressen'', stelde de krant maandag.

De topless 'Bild Girl' was zes jaar geleden al van prominente voorpagina's of openingen verdwenen naar minder opvallende plekken. Het item 'Bild Girl' verdwijnt echter niet berichtte de krant, "want erotische kunst en fotografie behoren tot de verworvenheden van de vrije samenleving''. Naaktfoto's in het nieuws of waar iedereen het over heeft, worden wel getoond.

Bild beklemtoonde dat "alle vrouwen die zich voor ons blad hebben uitgekleed, dat vrijwillig en met veel plezier hebben gedaan''.