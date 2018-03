Ria Bremer keert terug op tv met programma over zwangerschap

In de special presenteert Bremer de uitkomsten van een onderzoek over zwangerschap en bevalling, waar de presentatrice 35 jaar geleden een speciale Vinger aan de Pols-uitzending over maakte. Destijds werd dit onderzoek uitgevoerd via papieren enquêtes, dit keer zijn de vragen gesteld via het online EenVandaag Opiniepanel.

In de special, getiteld Hoe Bevalt Nederland, wordt duidelijk hoe Nederlandse vrouwen hun zwangerschap ervaren en hoe zij terugkijken op hun bevalling. Nieuw dit keer zijn de ervaringen van vrouwen die proberen om zwanger te worden.

Laboratorium

"Er is in 35 jaar zo ontzettend veel veranderd. En het gaat maar door. Soms heb ik het gevoel dat onvruchtbaarheid straks niet meer bestaat en dat kinderen in plaats van in de slaapkamer in het laboratorium worden gemaakt”, aldus Bremer.

Het driedelige programma is op 5, 12 en 19 september te zien op NPO 1. Vrouwen kunnen vanaf maandag meedoen aan het online onderzoek. Vorig jaar maakte de presentatrice nog De anatomische les met Ria Bremer.