Jan Versteegh vond geheimhouden van uitkomst Wie is de Mol? 'heerlijk'

Versteegh mocht zaterdag, na vier maanden zijn mond te hebben moeten houden, eindelijk aan zijn mede-kandidaten en het publiek laten weten dat hij dit seizoen van Wie is de Mol? de saboteur was. In eerdere seizoenen wisten de finalisten al wie de Mol was, nu werd het tot de onthulling in Amsterdam stilgehouden.

Zijn "pokerface" behouden was voor Versteegh geen enkel probleem, zo vertelt hij in AD. "Nee hoor, geen moment last van gehad."

Ook als hij door vrienden die hij tijdens het spel had gemaakt werd gebeld, had de presentator weinig moeite met de geheimhouding. "Dan belde Emilio Guzman (die in aflevering 4 moest vertrekken, red.) mij weer op met een uitgebreide theorie waarom ik toch echt wel de Mol moest zijn en kwam ik met een even uitgebreid tegenverhaal om hem op andere gedachten te brengen. Waarna hij zijn excuses aanbood. 'Dat is waar ook, sorry Jan'."

Alleen zijn vrouw en zijn kind, nu bijna een half jaar oud, wisten dat hij de Mol was. "Ik heb het onze pasgeboren baby verteld. Die werd blind vertrouwd, hoefde niet eens een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen."