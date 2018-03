Scientologykerk lanceert eigen televisiezender

"Het is tijd om ons eigen verhaal te vertellen", laat de organisatie weten via sociale media. De kerk deelde daarbij een promotievideo voor de zender, die begint met de woorden "het enige dat interessanter is dan wat je al hebt gehoord, is wat je nog niet eerder hoorde."

Met die verklaring lijkt Scientology te verwijzen naar kritische geluiden over de organisatie in de media de afgelopen jaren.

In 2015 won de documentaire Going Clear: Scientology And The Prison Of Belief een aantal prijzen, waaronder drie Emmy's.

King Of Queens-actrice en oud-Scientologylid Leah Remini presenteerde vanaf 2016 twee seizoenen van het programma Scientology And The Aftermath, waarin zij en andere voormalig leden hun verhaal deden. Ook dat programma werd bekroond met een Emmy.

Apps

Scientology TV zal te bekijken zijn via verschillende apps. De zender kondigt in de beschrijving van die apps twee programma's aan: Meet a Scientologist en L. Ron Hubbard: In His Own Words, over de oprichter van de beweging.

