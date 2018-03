Oud-deelnemers over Wie is de Mol?-finale: Mol had dit jaar 'stalen ballen'

Let op: dit bericht kan spoilers bevatten.

Ruben Hein werd zaterdagavond de winnaar van het achttiende seizoen van het AVROTROS-programma en won daarmee de pot van 17.750 euro. Jan Versteegh bleek tijdens de ontknoping de saboteur van het spel te zijn geweest. Olcay Gulsen werd de verliezend finalist van het seizoen.

"Ik vond het een héérlijke finale", zegt oud-kandidaat Cécile Narinx. "Gelukkig klopte mijn laatste vermoeden, na eerder in doodlopende Emilio-, Stine- en Simone-tunnels gezeten te hebben, dat Jan de Mol was. Dat kón ook niet anders, gezien het feit dat hij het minste geld verdiend heeft. Maar verder waren er amper duidelijke aanwijzingen", aldus de hoofdredactrice.

Oud-Mol Klaas van Kruistum vond de finale een spannende en mooie ontknoping. "Omdat we van Jan weinig Molacties hadden ontdekt tijdens de serie, was ik erg benieuwd naar wat hij allemaal had uitgespookt. Nou meer dan genoeg, zo bleek."

De verdenkingen over wie dit jaar de Mol was, lagen dicht bij elkaar. De meningen van de kijkers liepen sterk uiteen en er was niet, zoals andere jaren, een favoriet. Voor oud-kandidaat Vincent Vianen was het dan ook een verrassende finale. "Ik was in shock! En ik ben echt onder de indruk van Jan en Ruben, omdat ze beiden meesteroplichters zijn. Jan is echt een Mol met stalen ballen", aldus Vianen.

Brutale Molacties

Ook Inge Ipenburg, die in 2007 de Mol was, vond Versteegh een erg goede Mol. "Dat blijkt natuurlijk ook uit het feit dat, los van Ruben, de andere kandidaten hem in de test helemaal nooit als Mol hebben aangekruist."

Volgens de actrice was vooral de tactiek van Versteegh bewonderenswaardig. "Het was een fantastische keuze van hem om zo’n enthousiaste kandidaat te zijn. Heerlijk om naar te kijken en nog leuker om te zien hoe hij met groot plezier ongelooflijk brutale Molacties uitvoerde. Wat mij betreft was dit het beste Moljaar ooit", aldus de oud-Mol.

Thomas Cammaert, die vorig jaar werd ontmaskerd als de Mol, vindt dat Versteegh zijn rol goed speelde. "Jan was een geweldige Mol. Hij was zo fanatiek, ik vond het een hele stoere keuze van hem om dit als tactiek te kiezen."

Narinx vond Versteegh ook fantastisch in zijn rol. "Hij heeft iedereen grandioos gefopt met zijn hyperfanatieke padvindersgedrag en zijn snoekduik uit de raft naar de verkeerde kokers" zegt ze. "Ik heb hem in aflevering één al meteen van mijn verdachtenlijstje afgestreept: met zoveel stuiterende geestdrift móest hij wel een kandidaat zijn", aldus de hoofdredactrice.

Terechte winnaar

Winnaar Hein, die werd verdacht door meerdere kandidaten, mocht uiteindelijk de pot mee naar huis nemen. Volgens de oud-kandidaten is de muzikant een terechte winnaar.

"Ruben heeft het geweldig gedaan. Stilletjes alles in de smiezen hebben en naar buiten toe de klunzige nerd uithangen die door velen van Mollen verdacht wordt", zegt Narinx. "Daarbij werd hij ook nog eens geholpen door Olcay die met open ogen in Jans bedrog tuinde en ziende blind de Ruben-tunnel inwandelde", aldus de oud-kandidaat.

"Hij heeft heel slim gebruikgemaakt van de verdenkingen van anderen die hem zagen als Mol", vindt ook Van Kruistum. Ipenburg vindt eveneens dat Hein zijn winnaarsplek meer dan verdiend heeft. "Als je als enige de Mol ontmaskert is het ook echt een glorieuze overwinning."

Spannende ontknoping

Voor het eerst in de geschiedenis van Wie is de Mol? werd er live tijdens de uitzending bekendgemaakt wie de saboteur, winnaar en verliezer van het spel waren, zonder dat de finalisten hier zelf van op de hoogte waren. Dat zorgde voor een extra spannende uitslag, vindt Cammaert.

"Het was een ongelooflijke spannende ontknoping. Zo te midden van al de Molloten mogen zeggen dat je de Mol bent, dat lijkt me fantastisch", zegt hij.

De oud-Mol kan zich de sfeer van de finale-avond nog goed herinneren. "Hoe de menigte dan uit z’n dak gaat is een onbeschrijflijk gevoel, dat weet ik nog van vorig jaar. Dat Justin Bieber-gevoel maak je maar één keer in je leven mee. En dat heeft Jan nu ook gevoeld", aldus de acteur.