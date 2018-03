Finale Wie is de Mol? trekt 3,2 miljoen kijkers

Let op: dit bericht kan spoilers bevatten

Van de drie finalisten bleek Jan Versteegh de mol. Ruben Hein won het programma omdat hij Versteegh had weten te ontmaskeren.

Ruben Hein kreeg in deze achttiende editie het geld dat de kandidaten bij elkaar hebben gespaard tijdens het spel: 17.750 euro. De andere finalist, Olcay Gulsen, bleef met lege handen achter.



Deelnemers waren dit jaar verder: Simone Weimans, Stine Jensen, Loes Haverkort, Ron Boszhard, Emilio Guzman, Bella Hay en Jean-Marc van Tol.

De finale werd uitgezonden vanuit het Amsterdamse Vondelpark waar talloze fans van het AVROTROS-programma ('molloten') bijeen waren gekomen.

Vorig jaar zagen net geen drie miljoen mensen hoe toenmalig mol Thomas Cammaert zich bekendmaakte. Cammaert bleef toen met Jochem van Gelder en Sanne Wallis de Vries over. Wallis de Vries won en zij nam toen een prijzenpot van 24.320 euro mee naar huis.

Marc-Marie Huijbregts was in 2005 de eerste bekende Nederlander die winnaar werd van Wie is de Mol?, dat in 1999 voor het eerst werd uitgezonden. In de eerste seizoenen was het een spel voor onbekende Nederlanders.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!