Ruben Hein wint Wie is de Mol? 2018

Het achttiende seizoen speelde zich af in Georgië, al begon het spel daar niet. In de eerste aflevering werd duidelijk dat de deelnemers in tweetallen over vijf landen verdeeld waren. Zij startten in Rusland, Armenië, Oekraïne, Kazachstan en Azerbeidzjan.

Naast de drie finalisten waren Simone Weimans, Stine Jensen, Loes Haverkort, Ron Boszhard, Emilio Guzman, Bella Hay en Jean Marc van Tol de deelnemers.

De Fokke & Sukke-tekenaar vertrok in de tweede aflevering vrijwillig vanwege "privéomstandigheden". Ron Boszhard kreeg na de eerste aflevering een rood scherm en moest vertrekken. Hij kreeg in de tweede aflevering een nieuwe kans, maar zijn medekandidaten gunden hem die niet.

Jan Versteegh bleek zaterdagavond tijdens de ontknoping de saboteur van het spel te zijn geweest. Olcay Gulsen is de verliezend finalist van het seizoen.

"Hij heeft het onwaarschijnlijk goed gedaan. Het is echt ongelofelijk. Hij verdient niets dan lof", aldus Hein na het zien van alle 'Molacties' van Versteegh. De muzikant was gedurende het spel de enige kandidaat die de naam van Versteegh invulde op de vraag wie de Mol van dit seizoen was.

Versteegh pakte het als Mol op zijn eigen manier aan. "Mol zijn is fantastisch. Ik heb het een beetje brutaal proberen te spelen. En hoe verder ik ging, steeds weer dacht ik: hebben ze het nog niet door? Dan ging ik nog maar een stapje verder", vertelde hij aan tafel bij presentator Art Rooijakkers.

Vorig jaar zagen net geen drie miljoen mensen hoe toenmalig Mol Thomas Cammaert zich bekendmaakte. Cammaert bleef toen met Jochem van Gelder en Sanne Wallis de Vries over. Wallis de Vries won en zij nam toen een prijzenpot van 24.320 euro mee naar huis.

Marc-Marie Huijbregts was in 2005 de eerste bekende Nederlander die winnaar werd van Wie is de Mol?, dat in 1999 voor het eerst werd uitgezonden. In de eerste seizoenen was het een spel voor onbekende Nederlanders.

Winnaars Wie is de Mol? 2018: Ruben Hein (De Mol: Jan Versteegh)

2017: Sanne Wallis de Vries (De Mol: Thomas Cammaert)

2016: Tim Hofman (De Mol: Klaas van Kruistum)

2015: Rik van de Westelaken (De Mol: Margriet van der Linden)

2014: Sofie van den Enk (De Mol: Susan Visser)

2013: Paulien Cornelisse (De Mol: Kees Tol)

2012: Hadewych Minis (De Mol: Anne-Marie Jung)

2011: Art Rooijakkers (De Mol: Patrick Stoof)

2010: Frits Sissing (De Mol: Kim Pieters)

2009: Vivienne van den Assem (De Mol: Jon van Eerd)

2008: Edo Brunner (De Mol: Dennis Weening)

2007: Paul Rabbering (De Mol: Inge Ipenburg)

2006: Frédérique Huydts (De Mol: Milouska Meulens)

2005: Marc-Marie Huijbregts (De Mol: Yvon Jaspers)

