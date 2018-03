'Michelle en Barack Obama in gesprek met Netflix over produceren eigen serie'

Dat meldt The New York Times. De deal is nog niet rond.

"President en mevrouw Obama hebben altijd geloofd in de kracht van verhalen vertellen en doorgeven," zegt Eric Schultz, een voormalig adviseur van Obama. "Ze hebben altijd verhalen verteld over mensen die een verschil hebben willen maken in deze wereld."

Hoe de serie er precies uit gaat zien is nog niet bekend. De krant meldt dat een mogelijk format voor de serie is dat de oud-president discussies gaat leiden over onderwerpen die belangrijk waren tijdens zijn presidentschap.

Sinds zijn vertrek uit het Witte Huis houdt Obama zich op de vlakte over de ontwikkelingen in de VS. Het lijkt volgens The New York Times dan ook uitgesloten dat hij het programma gaat gebruiken om kritiek te uiten op Trump.

Apple en Amazon zouden ook graag een programma maken met Obama.