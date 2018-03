André Hazes presenteert SBS6-talentenjacht So you think you can sing

Dat vertelde Hazes donderdag in Shownieuws. De show is vanaf zaterdag 28 april op televisie.

"Ik ben heel trots dat ik deze show mag presenteren", zei André in Shownieuws. "Ik ben nog maar 24 en heb een eigen show op mijn naam en mag daarnaast lekker optreden in het land."

So You Think You Can Sing is het derde SBS-programma waarin Hazes te zien is. Eerder werd bekend dat er een tweede seizoen komt van zijn eigen reallifesoap. Daarnaast presenteert hij in het najaar Oudje zkt. vrouwtje, een datingshow waarin 70-plussers op zoek gaan naar een partner.

De nieuwe talentenjacht So you think you can sing is ontwikkeld door Talpa. De show bestaat uit battles met zangtalenten. Ze moeten na hun optredens zelf inschatten hoe de jury en publiek hun optredens hebben beoordeeld. De kandidaten stellen tijdens de show in onderling overleg zelf een top 3 samen. Als die gelijk is aan de top 3 van de jury en het publiek, dan krijgen de talenten grote geldprijzen.