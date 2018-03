In opspraak geraakte militair Marco Kroon wijst rol in The Passion af

Volgens zijn manager komt het niet uit, zo bevestigt hij een bericht van RTL Boulevard. De onderscheiden militair, die onlangs in opspraak kwam, was kandidaat in de wervingsprocedure voor het evenement.

Barabbas is de misdadiger die volgens de Bijbel werd vrijgelaten in plaats van Jezus. Kroon maakte vorige maand bekend dat hij in 2007 in Afghanistan een man doodde die hem eerder gevangen had gehouden en gemarteld. Naar het geweldsincident doet het OM onderzoek.

Dave Roelvink

De bijrol van Barabbas werd eerder vervuld door onder anderen turner Yuri van Gelder, dj Dave Roelvink en wielrenner Thomas Dekker. Ook zij waren om verschillende redenen in opspraak geraakt.

De achtste editie van The Passion komt dit jaar uit de Bijlmer (Amsterdam-Zuidoost). Het evenement is op 29 maart (Witte Donderdag) en wordt live uitgezonden door EO en KRO-NCRV.

Eerder werd bekendgemaakt dat musicalacteur Tommie Christiaan dit jaar de rol van Jezus speelt en zangeres Glennis Grace is Maria. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower kruipen in de huid van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen doet verslag van de processie.