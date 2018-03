Beau van Erven Dorens had presentatie RTL Late Night 'leuk gevonden'

"Ik denk dat ik het wel had gedaan", zei hij dinsdagavond in De Wereld Draait Door. Op de vraag van Matthijs van Nieuwkerk of hij zich gepasseerd voelde toen bekend werd dat Humberto Tan wordt vervangen door Twan Huys, reageerde hij ontwijkend.

"Ik zie mezelf als menner van een span paarden", aldus de presentator over zijn televisieprojecten. "Dan is er één paard dat in galop wegrent en dan denk ik: laat maar gaan. Ik ga wel op de andere paarden zitten."

Over het eventueel vervangen van Huys in de zomermaanden was Van Erven Dorens duidelijk. "Dat ga ik niet doen." Afgelopen zomer was hij wel te zien in RTL Late Night als vervanger van Tan, wat hem veel lovende kritieken opleverde. "Het leek me een mooi avontuur, om te kijken hoe ik dat zou aanpakken. Ik wilde dat gewoon een keer proberen. Als ze me nu zouden vragen, zou ik het niet doen."

Kijkcijfers

Vorige week werd bekend dat de 52-jarige Tan per 1 juli stopt met de presentatie van RTL Late Night. Hij maakte het nieuws zelf bekend in zijn uitzending. Tan was sinds 2013 presentator van het programma, dat de laatste seizoenen met tegenvallende kijkcijfers kampt.