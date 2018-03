Flink minder kijkers voor Oscaruitreiking

Dat blijkt uit cijfers die zijn gepubliceerd door onder meer The Hollywood Reporter. De kijkcijfers van de prijsuitreiking, waarbij The Shape of Water de belangrijkste prijzen won, zakten in vergelijking met vorig jaar met 19 procent. Cijfers van online uitzendingen zijn niet bij de telling van deze kijkcijfers meegenomen.

Sinds 2015 is het aantal kijkers van de Amerikaanse filmceremonie dalende, nadat de kijkcijfers in 2014 een piek beleefden (met 12 Years a Slave als beste film-winnaar). Toen keken er 43,7 miljoen mensen naar de televisieregistratie, die zo'n vier uur duurt.

In Nederland was de ceremonie op televisie te volgen via Net5. Gebruikers van Ziggo konden via de streamingsapp ZiggoGo niet kijken naar het belangrijkste filmevenement van het jaar, omdat de provider op dat moment net een onderhoud van de app had ingepland.