Jan Slagter acht kans terugkeer Sterren op het doek groot

In Je dag is goed, de radioshow van Jeroen van Inkel op NPO Radio 5, zegt Slagter dat het "zo goed als zeker" is dat er een vervolg komt op het interviewprogramma. "We zijn nu de eerste gesprekken aan het voeren."

De omroepbaas wil Marc-Marie Huijbregts strikken voor de presentatie van Sterren op het doek, dat tien seizoenen lang werd gepresenteerd door Hanneke Groenteman. "We hebben met Marc-Marie gesproken. We gaan twee afleveringen gewoon eens kijken, hoe werkt dat, hoe valt dat."

"We zijn toen gestopt omdat we zeiden: we hebben eigenlijk alle sterren wel gehad", zegt Slagter. "We wilden er nog wel een paar hebben, maar die wilden niet. Bijvoorbeeld John de Mol en Jeroen Pauw. Misschien willen ze nu wel."

Volgens de Omroep MAX-baas zijn er in de tussentijd bovendien "heel veel nieuwe sterren bij gekomen". "Ons lijkt het ontzettend leuk om een 2.0 versie van Sterren op het doek te gaan maken."