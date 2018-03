Wie is de Mol?-terugblik: Olcay Gulsen inspireert oud-winnaar Hadewych Minis

Let op: dit artikel bevat spoilers voor de negende aflevering.

In de op een na laatste aflevering van Wie is de mol?, die zaterdagavond door ruim 2,5 miljoen mensen werd bekeken, moesten de drie finalisten Olcay Gulsen, Jan Versteegh en Ruben Hein nog een aantal opdrachten uitvoeren. Volgende week zaterdag zal de mol worden onthuld.

Actrice en zangeres Hadewych Minis won in 2012 Wie is de mol? en kijkt nog altijd graag naar het programma. Het begin van dit seizoen viel de 41-jarige actrice en zangeres vooral op. "Ze hebben het voor de kandidaten wel heel pittig gemaakt om zo te beginnen. Als je niet begint als groep en allemaal in een ander land, dan vraag je eigenlijk best veel van de kandidaten", aldus Minis.

"Iedereen begint als eilandjes, dus dan hebben kandidaten geen enkele veiligheid. En als ze allemaal samenkomen, is iedereen natuurlijk achterdochtig en begint iedereen meteen van alles aan elkaar te vragen, in plaats van elkaar op hun gemak te stellen."

Inspirerend

In dit seizoen heeft vooral Gulsen bij Minis hoge ogen gegooid. "Ik ken maar weinig mensen met zo'n rijk palet aan eigenschappen, want ze is en slim, stoer, naïef, emotioneel en niet bang. Ze durft heel erg te zeggen wat ze wil en wat ze kan", aldus Minis. Volgens de actrice is het verfrissend om een vrouw te zien die "een heel klein meisje en een wijze vrouw in een" is.

"Ze is heel erg overtuigd van haar kunnen. Veel mensen vinden dat ingewikkeld, maar ik vind dat echt fantastisch. Zoals zij in het leven staat vind ik heel inspirerend. Ze staat zo open, maar is ook heel eerlijk. Als ze vindt dat iemand er niet uit ziet, dan zegt ze dat. Maar dan gaat ze ook diegene helpen om er beter uit te zien." Gulsen heeft in een van de eerste afleveringen van dit seizoen filosofe en mede-kandidaat Stine Jensen een kleine make-over gegeven.

Herkenning

Minis herkende zich in de eerste afleveringen erg in Loes Haverkort. "Omdat ik mij er toen ook helemaal ingooide en eigenlijk vergat te mollen. Ik vergat ook altijd te mollen, maar toch was ik heel erg verdacht. Dus er is voor alles iets te zeggen."

De belangrijkste tip van de oud-winnaar is iemand in vertrouwen te nemen. "Dat maakt het veel makkelijker, ben je sterker. En moet je heel erg goed opletten en niet proberen terecht te komen in een tunnelvisie."

Wie is de mol?

"Ik hoop dat Olcay de mol is. Zij is ook al wel een tijdje mijn mol. Ruben zegt de hele tijd: 'het is geen rocket science'. Nou het is voor mij geen rocket science dat hij wel erg onhandig is haha. Ik moet eerlijk zeggen dat als hij de mol zou zijn ik ook wel een beetje teleurgesteld zou zijn. Het ligt er dan best dik bovenop, toch? Als kandidaat denk ik bij hem ook op een gegeven moment: 'Lieve schat, kom op!'"

"Jan is natuurlijk zo fanatiek. Bij hem denk ik: dat is zo iemand die alleen maar mee wil doen met het programma als hij de mol kan zijn, die moet gewoon in de finale staan. Maar toch denk ik dat Olcay het is. Dat zou ik echt fantastisch vinden en dan heeft ze het ook echt heel goed gedaan."

"Ze heeft zoveel goede eigenschappen om de mol te zijn. Bij elke opdracht heeft ze een van haar talenten kunnen inzetten. Je ziet kandidaten denken dat ze te rechtdoorzee is om de mol te zijn, maar ik denk dat ze zich daar juist achter kan verschuilen."

Wat viel het meeste op?

"Olcay heeft in het begin niets opgeschreven. Dat kan eigenlijk niet, tenzij ze heel goed gespreid heeft en heel goed gekeken heeft. Bij die testen spant het er op een gegeven moment om wie de meeste kennis heeft. Als je in het begin heel veel mist, dan mis je in het begin al heel waardevolle informatie. En ik vond het ook heel bizar dat zij als enige niet die geldoptie koos, bij de laatste test en toch als laatste bij die test aankwam. Het maken van die test zegt ook iets over wie de mol is. Want zo snel als Ruben de test heeft gemaakt, dat kan niet denk ik. Het lijkt nu alsof hij maar wat heeft ingevuld, qua snelheid dan. Je moet ook even nadenken."

Wie wint?

"Ik denk dat Jan gaat winnen. Hij was sneller dan Olcay in het maken van de test en langzamer dan Ruben. Stel dat Ruben de mol is, dan wint Jan ook."