Zussen OG3NE willen door deelname Vet Fit voorbeeld zijn voor fans

De zusjes snappen dat veel mensen verrast zijn door hun deelname, maar benadrukken dat de show niet per se gaat om afvallen maar om goed in je vel zitten.

Volgens Lisa Vol zitten de drie momenteel iets minder in hun vel. "En dan voel je dat gewoon aan jezelf", zegt ze. "Het streven is natuurlijk om zo gezond mogelijk in het leven te staan. Het gaat dan niet per se om zo veel af te vallen of zo veel kilometer te kunnen rennen. Gewoon lekker en gezond in je vel zitten."

"We zijn ook best wel een voorbeeld voor veel mensen", vult Amy Vol aan. "En zeker in onze doelgroep en dan is het gewoon fijner om ook op het podium je lekker te voelen in je lichaam."

Confronterend

Volgens Shelley Vol was het wel confronterend om voor televisie dingen als BMI, gewicht en hartleeftijd prijs te geven. "Als je het zelf weet kan je altijd nog denken: nou goed, ik weet het en ik ga er mee aan de slag. Andere mensen zien nu alleen maar een getal en dat is best heftig", zegt ze.

"Maar aan de andere kant weten ze nu dat wij hier aan meedoen en dat we er iets aan willen doen. Ik hoop dat wij zo veel mensen kunnen motiveren in positieve zin."

De verrichtingen van OG3NE en de overige kandidaten René Froger, Brace en Anne-Marie Jung in Vet Fit zijn vanaf 6 maart op SBS6 te volgen. Kijkers kunnen thuis meedoen met de actie om in honderd dagen fitter te worden. Al meer dan tienduizend mensen hebben zich aangemeld.