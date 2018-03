Waylon was de afgelopen week in DWDD te zien en te horen met liedjes waarmee hij mogelijk naar Portugal zou gaan voor het liedjesspektakel. Hij koos uiteindelijk voor Outlaw In 'Em.

Het Achtuurjournaal was met 2,4 miljoen kijkers het best bekeken programma. The Voice Kids haalde met 1,7 miljoen kijkers de derde plaats.

Flikken en Een tegen 100 maakten de top 5 compleet. NPO1 was met vier programma’s in de top 5 vertegenwoordigd.