Noraly Beyer verteller in The Passion

De achtste editie van The Passion speelt zich af in de Bijlmer (Amsterdam-Zuidoost), waar Beyer al 33 jaar woont. In Het Parool zegt ze daarover: "De laatste jaren heeft de Bijlmer zichzelf weer uit het moeras omhooggetrokken. Misschien een beetje geforceerd, maar je kunt een parallel trekken met het verhaal van Jezus. Ook de Bijlmer is uit de dood herrezen."

Musicalacteur Tommie Christiaan speelt dit jaar de rol van Jezus, zangeres Glennis Grace is Maria. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower kruipen in de huid van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen doet verslag van de processie.

Het evenement is op 29 maart (Witte Donderdag) in het ArenaPark in Amsterdam-Zuidoost. Het wordt live op radio en tv uitgezonden.