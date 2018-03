'Twan Huys als opvolger van Humberto Tan in Late Night is enorme gok'

Hans Beerekamp (NRC) zat in 2014 in de jury toen de Nipkow (stichting van mediajournalisten en -critici) RTL Late Night een eervolle vermelding toekende.

"Het programma was destijds (2013, red.) het alternatief voor Pauw en Witteman. Het had meer amusement en meer diversiteit. Dat sloeg op dat moment ontzettend goed aan. Tan kwam weliswaar uit de sport- en entertainmenthoek, maar bleek ook genoeg te weten over misdaadzaken en politiek."

'Steeds dezelfde RTL-sterren'

Maar het programma is ingezakt, zegt Beerekamp. Omdat RTL te lang vast heeft gehouden aan dezelfde formule.

"Daarnaast wil de kijker niet steeds dezelfde RTL-sterren zien. Dat kun je Tan echter niet verwijten. Dat is een keuze van de zender. Zijn vertrek is natuurlijk wel begrijpelijk. Hij is het uithangbord en wordt daar goed voor betaald. De kop die rolt is van degene die zichtbaar verantwoordelijk lijkt te zijn."

Ook Ron Vergouwen, televisierecensent voor NPO Radio 1, vindt dat het vertrek van Tan onvermijdelijk was. De manier waarop dit in gang werd gezet verdient volgens hem echter geen schoonheidsprijs.

"Dat er af en toe een artikel verscheen over de lage kijkcijfers en de vraag waarom RTL daar niets mee deed, snap ik wel. Maar wat Tan over zich heen heeft gekregen, bijvoorbeeld door de website Mediacourant en AD-columnist Angela de Jong, is met geen pen te beschrijven. Tan valt niet te benijden."

Maar Vergouwen vindt ook dat Tan naar zichzelf mag kijken.

"Een half jaar geleden zei hij: 'Ik ga alles doen om het programma te verbeteren.' Maar ik heb weinig gezien waarvan ik echt het gevoel kreeg dat hij iets nieuws probeerde. Op een gegeven moment ging hij tijdens de opening staan. Maar dat doen meer presentatoren en dat valt kijkers nauwelijks op. De samenstelling van de gasten veranderde amper. Hij heeft een beetje lijdzaam zitten toekijken."

Affaire

Ook de geruchten over een buitenechtelijke affaire van Tan met Dionne Stax hebben het programma niet geholpen, denkt Vergouwen: "Het was zijn goed recht daar niet op te reageren. Maar hij had misschien één uitgebreid interview moeten doen, dan was de angel er uit verdwenen. Samen met de zender koos hij voor deze lijn en dat heeft niet goed uitgepakt."

Twan Huys is aangewezen RTL Late Night uit het slop te trekken en de kijkcijfers op te krikken. De kijkcijfers zijn al enige tijd dalende en op het "dieptepunt" trok de talkshow 297.000 kijkers. Hoe dat zal gaan uitpakken is koffiedikkijken, zegt Beerekamp.

"We kunnen hem niet beoordelen op een rol die hij nog niet gespeeld heeft. Voor RTL Late Night in zijn huidige vorm is hij echter niet de geschikte opvolger. Huys is niet iemand die makkelijk kan schakelen tussen warme en koude baden. Of het is een en al vrijage en bewondering of hij pakt iemand onvermoed keihard aan. Maar misschien heeft hij het in zich om er een enorm succes van te maken."

"Ik begrijp de gedachte van RTL wel", vervolgt Beerekamp. "Eva Jinek komt uit de stevige informatiehoek en is daar amusement omheen gaan bouwen. Daar heeft ze nu veel succes mee. Dus wat denkt RTL? Wij gaan nu serieuze informatie brengen op de late avond."

Vergouwen reageert sceptisch op de vraag of Huys het human interest-gedeelte van RTL Late Night op de juiste manier zal kunnen dragen.

"Humberto dacht in eerste instantie altijd aan de sfeer. Het moest gezellig blijven. Als er een kritische vraag gesteld kon worden deed hij dat wel, maar dat had geen prioriteit. Mensen zien Huys vooral als journalist met kritische vragen en ik ben benieuwd of hij dat in die RTL-omgeving overeind kan houden en of hij kan verhinderen dat er constant RTL-sterren aanschuiven. Hij zal aan het begin veel vrijheid krijgen. Maar stel dat de kijkcijfers in de eerste weken tegenvallen. Gaat hij dan concessies doen aan zichzelf, aan zijn journalistieke identiteit, aan het format?"

'Enorme gok'

Vergouwen noemt het presenteren van een programma als RTL Late Night een enorme uitdaging.

"En volgens mij is dat altijd een ambitie van Huys geweest. Hij houdt ervan voor een grote zaal mensen te staan. Kijk naar het Correspondents' Dinner of College Tour. Daarnaast probeert hij in de programma's die hij presenteert zware onderwerpen voor een groot publiek toegankelijk te maken. Dat heeft RTL in de gaten."

"Huys wil laten zien dat hij meer is dan een nieuwsanchor", zegt Beerekamp. "Of het verstandig is van RTL weet ik niet. Het is een enorme gok, maar ze staan met hun rug tegen de muur. Ik denk niet dat Eva Jinek en Jeroen Pauw nu al zenuwachtig hoeven te worden. RTL Late Night moet weer opnieuw opgebouwd en neergezet worden."

Aangeschoten wild

Over enkele weken zal de duizendste aflevering te zien zijn. Mét Humberto Tan. “Het is raar om naar een programma te kijken waarvan je weet dat het gaat stoppen”, zegt Vergouwen.

"Ik snap dat je het seizoen af wilt maken. Maar als je aangeeft dat je stopt wegens gebrek aan succes, dan is het voor de kijker niet echt een feestje. Ik vind het sjiek van RTL, maar niemand had het raar gevonden als ze eerder waren gestopt."

"Dat hij nog vier maanden doorgaat is natuurlijk het echte drama", vindt ook Beerekamp.

"Hij zegt gewoon eerlijk: ik ben eruit gegooid. Ik vind het moedig dat hij vervolgens aangeeft het daar niet mee eens te zijn, maar de beslissing te respecteren. Dat gebeurt niet vaak in Hilversum. Maar het is ook onhandig, want je moet nu nog maandenlang door als aangeschoten wild. Het is uitgesloten dat hij in de resterende maanden nog gaat pieken."