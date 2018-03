Freek van Noortwijk onder nieuwe juryleden Masterchef Nederland

De drie chef-koks representeren volgens Net5 het beste wat de Nederlandse keuken op dit moment te bieden heeft.

Van Noortwijk, die een relatie heeft met Katja Schuurman, heeft vier restaurants in Amsterdam, waaronder Guts & Glory en Breda. Zandbergen werkt voor het met één ster bekroonde restaurant Merlet in Schoorl en Van Sprang is eigenaar en chef bij sterrenrestaurant Aan de Poel in Amstelveen.

Guinness Book of World Records

Het succesvolle kookprogramma Masterchef wordt in 52 landen uitgezonden en staat daarmee in het Guinness Book of World Records.