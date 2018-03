Marieke Elsinga en Robin Martens kandidaten in It Takes 2

De overige deelnemers die RTL4 woensdag bevestigde zijn stylist Mika van Leeuwen, acteur Leo Alkemade, dj en presentatrice Eva Cleven, YouTuber Dionne Slagter en de Vlaamse presentatrice Evi Hanssen.

It Takes 2 is een zangshow waarin bekende Nederlanders met geen of nauwelijks zangervaring gaan zingen voor publiek. De reeks van zeven wekelijke uitzendingen begint op zaterdag 24 maart. De presentatie is opnieuw in handen van Gordon en Jamai.

De negen bekende deelnemers worden in de eerste aflevering gekoppeld aan drie professionals: Trijntje Oosterhuis, Romy Monteiro en Marcel Veenendaal van Di-rect. De muzikale afvalrace begint een week later.

Ronnie Flex

De vakjury bestaat weer uit Angela Groothuizen, Gerard Ekdom en debutant Ronnie Flex. Zij beoordelen de optredens met een cijfer. Een publieksjury bepaalt wie van de zangers met de minste punten naar huis wordt gestuurd en wie de volgende week mag terugkeren.

Jan Versteegh won twee jaar geleden de eerste reeks. Bibi Breijman kwam vorig jaar als winnares van het tweede seizoen uit de bus.