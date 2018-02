Mies Bouwman-quiz Een van de acht eenmalig weer te zien op televisie

Dat is dinsdag bekendgemaakt in De wereld draait door.

De 25e aflevering van Eén van de acht, die in mei 1972 voor het eerst op televisie was, wordt woensdagavond om 21.25 uur herhaald op NPO 1. De jubileumuitzending van het VARA-programma is een van de weinige bewaarde opnames van de familieshow, die Bouwman van 1969 tot 1973 presenteerde.

In Eén van de acht ontving de presentatrice acht "gewone" Nederlanders. Kenmerkend in de spelshow was de lopende band, die aan het einde te zien was en waarbij de winnaar zoveel mogelijk van de getoonde prijzen diende te onthouden om deze mee naar huis te mogen nemen.

Bouwman schreef televisiehistorie met het programma, onder meer met de woorden "licht uit, spot aan" waarmee ze de eindronde aankondigde.

Het televisie-icoon stierf maandagmiddag op 88-jarige leeftijd in haar woning in Elst. Dinsdag 6 maart wordt de presentatrice in besloten kring gecremeerd.