Uitvaart Mies Bouwman (88) op dinsdag 6 maart

De gemeente Rhenen heeft dinsdag een condoleanceregister geopend voor haar bekendste inwoner.

Inwoners van Rhenen en anderen kunnen tot en met maandag 5 maart hun medeleven betuigen in het gemeentehuis van de Utrechtse plaats dat de naam het Huis van de Gemeente draagt. Ook in het multifunctionele gebouw Het Bestegoed in het dorp Elst ligt een condoleanceregister.

Het Dorp

Bouwman startte haar televisiecarrière in 1951 bij de KRO, toen televisie net bestond. De presentatrice opende vaak programma's met de woorden "dag lieve mensen".

Echt bekend werd ze door de eerste live marathonuitzending uit de Nederlandse tv-geschiedenis Het Dorp in 1962.

Bouwman presenteerde 25 jaar lang de intocht van Sinterklaas. In 1993 zette ze definitief een punt achter haar tv-carrière, maar ze verscheen incidenteel nog wel op televisie. Zo was ze in 2002 te gast in Zomergasten en schoof ze in 2011 nog een keer aan als tafeldame in De wereld draait door.