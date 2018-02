NPO3 stopt met onelinershow Padoem Patsss

"Wij vinden dat heel erg jammer en waren ervan overtuigd dat we nog vele leuke seizoenen hadden kunnen maken. We merkten dat er steeds meer fans bijkwamen die zaten te wachten op een halfuur gekke, maffe, foute en hilarische oneliners", staat in een verklaring.

In het bericht staat verder geen uitleg over het verdwijnen van het programma. NPO3 kampt al langere tijd met tegenvallende kijkcijfers, ook Padoem Patsss was zelden in de dag top 25 van best bekeken programma's te vinden.

"Hopelijk komen we onze fans op een andere manier weer een keer tegen, wellicht bij een festival, theatertour, online of zelfs nog eens een keer op tv. Dank voor jullie leuke reacties, hilarische bijdragen en lieve opmerkingen. Bedankt voor het kijken."

Padoem Patsss kwam voort uit 3Lab, de NPO-kweekvijver voor nieuwe programma-ideeën. Aan de show werkten onder meer Pieter Jouke, Jordi van de Bovenkamp en René van Meurs mee. Howard Komproe was de presentator van dienst.