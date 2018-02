Patricia Paay in therapie op televisie

"En dat je écht een positieve draai aan je leven kunt geven", zegt de 68-jarige Paay in gesprek met AD. Het programma is volgens de presentatrice een format van RTL, maar de zender wil de komst van de therapiesessies op televisie niet bevestigen.

"Het hebben van een lifecoach is heel interessant. Ik kan er weer tegenaan, kan weer lachen, alles is weer leuk. Volgens mij is het nuttig om de weg daarnaartoe te laten zien", aldus Paay die zegt haar "vrolijke zelf" te zijn kwijtgeraakt nadat vorig jaar een seksvideo van haar lekte. De therapie helpt bij het verwerken.

Volgens Paay doen verschillende bekende Nederlanders mee aan het therapieprogramma. Andere namen noemt ze echter niet.

De presentatrice was onlangs te zien in het Veronica-programma Tattoo Trippers samen met haar dochter Christina Curry en is binnenkort te zien in het programma Stelletje Pottenbakkers! waarin ze het op de pottenbakkersschijf opneemt tegen onder anderen Wolter Kroes, Roy Donders en Remy Bonjasky.