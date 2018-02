Reacties overlijden Mies Bouwman (88): 'een moeder voor het hele volk'

Matthijs van Nieuwkerk maakte het nieuws maandag in de uitzending van De wereld draait door bekend. Freek de Jonge, speciaal vanwege het overlijden van Bouwman in de studio, zei dat de presentatrice graag wilde dat het nieuws op die plek bekend zou worden.

De komiek kende Bouwman goed en noemde haar in de uitzending "een moeder voor het hele volk". "Grote vrouw, voorganger van veel televisiemakers", aldus Mart Smeets in de uitzending, waar ook Erik Dijkstra aanwezig was. "Een grootheid. Ik vond het altijd een hele elegante vrouw. Heel gewoon gebleven."

Inspiratie

"Dank voor een levenlang inspiratie en jouw nuchtere kijk op ons prachtige beroep", aldus Robert ten Brink op Twitter. "Het bijzondere is dat Mies in het echt precies zoals ze was als op televisie. Vrouw vol warmte, intelligentie en een vrouw die vriendschappen koesterde", aldus Albert Verlinde bij RTL Boulevard. "Ze stond open voor vernieuwing in de televisiewereld en omarmde dat. Ze bleef altijd jong. Mies heeft televisie van de troon gehaald."

Televisieproducent John de Mol noemt de overleden presentatrice een vakvrouw die het amusement op televisie heeft geïntroduceerd. "Mies Bouwman is de grondlegger van het amusement op de Nederlandse televisie", zegt de topman van Talpa. ''Zij heeft de afstand tot het medium enorm verkleind en in feite weggenomen. Mies was een vakvrouw van haar kruin tot aan haar tenen. Wat een gemis!”

Het overlijden van Bouwman is een schok voor Joop van den Ende. "Vooral ook omdat ik haar zo kortgeleden nog had gesproken. Ze was vol enthousiasme. Ze sprak altijd over de toekomst, zelden over het verleden. Mies was een inspirerende vrouw die heel veel voor mij heeft betekend. Ik kijk met veel bewondering terug op de shows die ik met haar mocht produceren en de goede adviezen die ze me gaf."

Vakvrouw

Marc Adriani, algemeen directeur BNNVARA, waar Bouwman jarenlang werkte, laat in een reactie aan NU.nl weten dat "de betekenis van Mies Bouwman voor de Nederlandse televisie onbeschrijflijk groot is." "BNNVARA gedenkt Mies Bouwman als een gedreven vakvrouw, als een betrokken programmamaker en bovenal als een aimabel mens. De Nederlandse televisie heeft vandaag een icoon verloren."

Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep, zegt dat Nederland "een van zijn allergrootste tv-iconen verliest".

Wijze woorden

"Dag lieve Mies, ik ga je lieve briefjes en wijze woorden missen. Dank voor alles", aldus Angela Groothuizen bij een foto van Bouwman.

Rob de Nijs spreekt op Twitter van een schok door het nieuws. "Hoor net dat die lieve Mies Bouwman is overleden. Wat een schok!" Jörgen Raymann dankt Bouwman voor de inspiratie. "Lieve Mies namens allen die je geïnspireerd hebt: Bedankt mevr. Bouwman!! Rust in vrede."

"Afgelopen Kerst zagen we elkaar nog. Wat een televisiegrootheid hebben we verloren, dag lieve, leuke Mies", aldus Henny Huisman in een reactie.

Icoon

Ook Boris van der Ham reageert via sociale media. "Mies Bouwman is gestorven. Scherpe mevrouw met meisjesachtige, aanstekelijke lach. Ja, zij was nou echt een icoon."

Jochem Myjer schrijft op Facebook over zijn ontmoeting met Bouwman. "Ooit deelde ik als jonge cabaretier een kleedkamer met haar. Wat een charisma, maar bovenal wat een lieve vrouw was het. Ze wist je meteen op je gemak te stellen. Dat zijn de fijnste mensen."

"Mies Bouwman overleden. De troost voor haar nabestaanden is wellicht dat ze de beste Nederlandse presentatrice ooit was. En nog bijzonder aardig ook", aldus Henk Westbroek.

"Mies Bouwman helaas overleden, heel veel sterkte voor haar familie, enorm fijn dat ik haar meerdere malen heb mogen ontmoeten", schrijft Gerard Joling bij een foto van zichzelf met Bouwman.