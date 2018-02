Televisielegende Mies Bouwman (88) overleden

De presentatrice kampte vorig jaar met een longontsteking. Haar doodsoorzaak is nog niet bekend.

Bouwman startte haar televisiecarrière in 1951 bij de KRO, toen televisie net bestond. De presentatrice opende vaak programma's met de woorden "dag lieve mensen". Echt bekend werd ze door de eerste live marathonuitzending uit de Nederlandse tv-geschiedenis Het Dorp in 1962.

Sinterklaas

Bouwman presenteerde 25 jaar lang de intocht van Sinterklaas. In 1993 zette ze definitief een punt achter haar tv-carrière, maar ze verscheen incidenteel nog wel op televisie. Zo was ze in 2002 te gast in Zomergasten en schoof ze in 2011 nog een keer aan als tafeldame in De wereld draait door.

Bouwman was 58 jaar getrouwd met haar man Leen Timp. Ze kregen vier kinderen. Bouwman noemde het leven na het overlijden van haar man in 2013 "zwaar".

Rel

Een dieptepunt in haar carrière beleefde Bouwman bij haar deelname aan het omstreden programma Zo is het toevallig ook nog 's een keer. Waar haar door kijkers en televisiekritici werd verweten het geloof "belachelijk" te maken. Het werd een enorme rel, waarbij haar rol vooral bij conservatief Nederland in het verkeerde keelgat schoot.

Ze kwam terug met Mies en scène, waarin zij bekende Nederlanders ontving. In de jaren zeventig maakte zij het programma Eén van de Acht, een familieshow waarin Bouwman acht "gewone" Nederlanders ontving. Een ander goed bekeken programma van Bouwman was In de hoofdrol in de jaren tachtig.

Memoriam

De Nederlandse Publieke Omroep zendt op NPO1 een door Ivo Niehe samengesteld in memoriam uit. Het programma is om 21.25 uur begonnen.

In het programma grijpt Niehe onder meer terug op zijn TV Show uit 2007, waarin hij uitgebreid met Bouman bij haar thuis sprak over haar werk en leven. Het in memoriam wordt na Jinek om 0.20 uur herhaald.

Premier Mark Rutte zegt in een reactie dat de "Koningin van de Nederlandse televisie is overleden". "Geliefd vanwege haar warme persoonlijkheid maar tot het einde scherpzinnig als altijd. Nederland zal haar ontzettend missen." Hij laat weten "geschrokken en bedroefd van het nieuws" te zijn.

Nederland verliest een van zijn allergrootste tv-iconen, zei Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. "Miljoenen Nederlanders genoten van haar in spraakmakende programma’s zoals In de hoofdrol, Eén van de acht en Mies en scène", aldus de NPO-bestuurder.