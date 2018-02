Vijftal media-organisaties geweigerd bij herdenking februaristaking in Hilversum

Dat valt te lezen op de website van De Dagelijkse Standaard.

In een reactie op de ontzegging heeft de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes besloten ook niet aanwezig te zijn bij de herdenking in het Oude Raadhuis. Broertjes is daarmee solidair aan Powned, GeenStijl, WNL, De Dagelijkse Standaard en The Post Online.

Protest

Op zijn twitteraccount schrijft de burgervader, die in het verleden hoofdredacteur was van De Volkskrant: "Ik ben - uit protest - niet aanwezig tijdens de herdenking van de februaristaking op de Kerkbrink in Hilversum. Dat de organisator een aantal redacties van de vrije pers de toegang ontzegt, is zeer verwerpelijk en tegen de geest van de februaristakers. Leve het vrije woord."