Dagelijkse podcast NU.nl meer dan één miljoen keer beluisterd

NU.nl praat de luisteraar dagelijks bij over het belangrijkste nieuws van het moment en de agenda van de dag. In vijf maanden tijd zijn meer dan honderd afleveringen gemaakt, die in totaal meer dan één miljoen keer zijn beluisterd.

"Hoewel we al drie jaar een wekelijkse podcast over tech hebben, was het een droom voor ons om mensen dagelijks het nieuws voor te lezen", vertelt Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NU.nl. "Dankzij Dit wordt het nieuws kunnen we mensen kort bijpraten over het nieuws, terwijl ze op de fiets, in de trein of in de auto zitten, maar we kunnen ze ook een inkijkje geven op onze redactie."

Zo waren sportredacteuren Daan de Ridder en Mark Leene dagelijks vanuit Zuid-Korea te horen over de Olympische Winterspelen en geeft misdaadverslaggever Joris Peters regelmatig een update over de rechtszaak tegen Willem Holleeder.

Dit wordt het nieuws is iedere ochtend vanaf 6 uur te beluisteren op de voorpagina van NU.nl en daarnaast ook te vinden in iTunes en alle andere podcastapps. NU.nl heeft daarnaast ook een wekelijkse podcast over Tech, een serie waarin het proces rond Willem Holleeder besproken wordt en een speciale podcast over Formule 1.