Wie is de Mol?-terugblik: Oud-Mol Inge Ipenburg let vooral op tactiek

Let op: dit artikel bevat spoilers voor de achtste aflevering.

In de aflevering van deze week, die door bijna 2,5 miljoen kijkers werd bekeken, konden we zien dat kandidaten Olcay Gulsen, Jan Versteegh en Ruben Hein de finale van het achttiende seizoen behaalden. Simone Weimans moest het programma verlaten.

Inge Ipenburg, die in 2007 de Mol was, ziet dat er sinds de elf jaar dat zij meedeed wel wat veranderd is aan het programma. "Toen was van de vanzelfsprekende luxe van nu geen sprake. Wij hebben echt in de stromende regen in lekke tentjes op een onbewoond eiland gezeten. Of we sliepen met zijn vijven op een kamer met twee mensen die dan heel hard snurkten", vertelt de actrice.

Piekeren

Volgens Ipenburg zitten de kandidaten tegenwoordig in een meer comfortabele situatie, al hadden betere slaapomstandigheden in 2007 toch niet gewerkt voor haar. "Ik sliep sowieso niet, ik voelde me als Mol zo verantwoordelijk om de dingen die ik afgesproken had om mensen op het verkeerde been te zetten, goed uit te voeren", zegt ze. "Dus ik lag altijd hele nachten te piekeren en te bedenken hoe ik het nu weer aan moest pakken."

Ipenburg vermoedt dat ze als oud-Mol anders naar het programma kijkt dan anderen. "Ik probeer altijd te bedenken wat de Mol-acties en de Mol-tactiek zouden kunnen zijn. Dat heeft er regelmatig voor gezorgd dat ik het vrij snel bij het rechte eind had", aldus de actrice, die vertelt dat ze in de periodes rond het programma vaak geraadpleegd wordt door haar kennissen en vrienden.

Wie valt het meeste op?

"Dit is een fantastisch jaar, met maffe kandidaten die zich heel raadselachtig gedragen. Zo'n Olcay, is dat nu iemand die het programma eigenlijk niet zo goed kent en geleidelijk aan leert hoe het eraan toe gaat of is ze zo geraffineerd dat ze dat speelt? Ruben wandelt er weer een beetje als een dromerige muzikant doorheen. Dan is er Jan nog, die zo ongelooflijk fanatiek is dat je je niet kan voorstellen dat hij de Mol is."

Wie speelt er een vals spel?

"Jan. Tijdens het eerste spel met het zingen, was hij de eerste die voorstelde om het zevende lied in te delen bij een van de anderen. Daar wilde niemand naar luisteren en hij is er verder niet op doorgegaan. Want stel dat je de Mol bent, je er wél op doorgaat en er in plaats van 1000 euro maar 500 euro verdiend wordt, dan ben je wel erg doorzichtig bezig. Maar dit was duidelijk een tactiek van hem."

"Tijdens de car-aoke, die ik ongelooflijk leuk vond, werd niet zo veel geld verdiend. Je kon hier als Mol dus ongestoord de indruk wekken dat je ongelofelijk je best deed en geld binnenhaalde. Maar de verdubbelaar die erin zat, heeft Jan niet binnengehaald. En neem het gesprekje tussen Jan en Olcay, waarin hij haar voorstelde te gaan Mollen. Slim, want dan hoefde hij zelf niets te doen en zou er toch geld uit de pot gaan."

"Tijdens het raften moest iedereen zijn eigen kleur en land onthouden, terwijl Jan zelf als een idioot heel hard zijn eigen kleur en land ging opnoemen. Nou, als er één manier is om iedereen in de war te brengen, dan is dat het. tijdens zijn poging om daarna de koker te pakken, viel hij in het water. Om hem op te pikken moest de boot van de route afgaan, waardoor het daarna moeilijker werd om bij de andere kokers in de buurt te komen. Jan deed dan wel heel fanatiek, maar bracht verdomd weinig geld binnen."

Wie is de Mol?

"Door mijn manier van kijken beland ik vaak in een tunnelvisie. Vooral dit jaar heb ik echt iedereen verdacht. Te beginnen met Ron en daarna lang Stine, waar ik een hele theorie over had. Heel kort heb ik ook nog even Simone een optie gevonden."

"Ik probeer te letten op reacties bij de executie. Mollen voelen zich nog weleens heel schuldig en kunnen dat soms moeilijk verbergen, maar daar is dit jaar geen touw aan vast te knopen. Zo was het juichende dansje van Olcay na haar groene scherm gisteren zo 'kijk mij eens blij zijn', dat ik daar helemaal niks van geloofde. Zij zou een zeer gedenkwaardige mol zijn. Ruben zou het ook kunnen zijn, maar omdat ik meer tactiek zie achter wat Jan doet, denk ik dat hij de Mol is."

"Neem bijvoorbeeld die extreem volgebouwde auto van hem, tijdens de verhuizing in aflevering zes. Leuk om te zien, maar het enige wat echt geld opleverde was iemand meenemen en dat deed hij niet. Tijdens de opdracht met de dozen in de trein in de vorige aflevering had Jan er in zijn wagon zo'n puinhoop van gemaakt dat natuurlijk nooit iemand anders kon zien of er een verkeerde doos tussen zat. Stel dat het zijn tactiek is om ongelooflijk fanatiek te zijn en alles binnen te halen als er niet veel geld te verdienen is, maar juist niet zijn best te doen als er veel geld te verdienen, dan is Jan de Mol."

Wie wordt de winnaar?

"Olcay, omdat ze, doordat ze het spel misschien niet zo goed kent, minder last heeft van tunnelvisie. Ze heeft met iedereen verbondjes gesloten en zelf de hele tijd vorstelijk staan liegen, dus het zou goed kunnen dat ze met een frisse blik naar iedereen is blijven kijken."