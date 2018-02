Bijna 2,5 miljoen kijkers voor Wie is de Mol?-aflevering

Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In de aflevering van deze week werd bekend welke drie kandidaten de finale van het achttiende seizoen haalden.

TV Kantine

RTL 4 was zaterdag het best bekeken alternatief. De TV Kantine scoorde in de vooravond een miljoen kijkers, waarna Weet ik veel 1,5 miljoen kijkers scoorde. Aansluitend keken 721.000 mensen naar Op goed geluk.

Op NPO 3 was de nabeschouwing van Wie is de Mol? weer in trek. Zo'n 982.000 kijkers namen de opdrachten en eventuele hints nog eens door met presentatoren Margriet van der Linden en Chris Zegers.

Olympische Spelen

Ook de laatste wedstrijden waarin Nederlandse sporters in actie kwamen op de Olympische Spelen trokken zaterdagmiddag veel kijkers. De massastart voor vrouwen trok 1,7 miljoen kijkers waarna de massastart voor de heren ruim 2,3 miljoen kijkers boeide.

Naar de voorlaatste aflevering van Studio Sportwinter keken 's avonds op NPO 1 ruim een miljoen mensen.