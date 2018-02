Ilse Warringa vindt Luizenmoeder-hype overtrokken

De gekte rond de serie, die op het hoogtepunt 4,7 miljoen kijkers trok, viel volgens de 42-jarige actrice samen toen André van Duin in De Wereld Draait Door een carnavalversie van Hallo Allemaal ten gehore bracht. Dit liedje wordt door haar personage Ank veelvuldig in de serie gezongen.

"Het voelde als een soort kermis in de hel", aldus Warringa in gesprek met De Volkskrant over Van Duins optreden. "Het symboliseerde helemaal de hysterie rond De Luizenmoeder. Ik dacht: heel Nederland is gestoord. Iedereen is gek geworden en er wordt in polonaise over me heen gewalst."

Huilen

Over het liedje vertelt Warringa dat Hallo Allemaal is ontstaan uit een persoonlijke herinnering. "Mijn dochter oefende dat ooit op een harp, bij een cursus 'toetsen en tokkels' op de muziekschool. Het is dus niet eens van mij, ik heb het gewoon één keer gehoord en altijd onthouden. Ik zie haar nog voor me, met haar brilletje en die kleine handjes, heel onhandig: 'hal-lo al-le-maal...' Zo lief."

Toen ze de parodie van Van Duin onder ogen kreeg, barstte de actrice naar eigen zeggen in huilen uit. "André van Duin, de volkskomiek, hossend op hoempamuziek met olifantenpoten die over die herinnering heen banjerde. Dat stond zo volledig haaks op de intentie waaruit het was ontstaan."

Schnabbelen

Warringa stelt dat zij "enorm kan binnenlopen" door alle schnabbelverzoeken die zij krijgt. "Van tv-programma's, uit het theater, van uitgeverijen: een kinderboekenreeks! Of liever een roman? Laatst kwam er zelfs een vraag van een vrouw die op sterven lag. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik ga toch niet als Juf Ank aan het bed van een stervende zitten?'" De actrice gaat daarom op geen van de verzoeken in.

Ook een toneelversie van De Luizenmoeder zit er volgens Warringa niet in. "Mijn fantasie wordt er op dit moment niet door geprikkeld. De enige reden om dat te doen zou zijn om haar fans het theater in te krijgen."