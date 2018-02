Nieuwsuur zendt reportage Marco Kroon niet uit om staatsgeheim

De actualiteitenrubriek legde het verhaal voor aan het ministerie voor wederhoor, waarna hoofdredacteur Joost Oranje uitdrukkelijk werd verzocht niet over te gaan tot publicatie.

Nieuwsuur deed onderzoek naar aanleiding van recente uitspraken van militair Marco Kroon over het doden van een Afghaan in 2007.

Bijleveld schrijft in een mail aan de hoofdredacteur: "Naar aanleiding van de door Nieuwsuur verstrekte informatie, zoals geschreven in mailverkeer tussen uw redactie en een van mijn medewerkers, meld ik u dat deze mail (Staats)geheime operationele informatie bevat. Bij publicatie brengt u mensenlevens in gevaar. Om die reden verzoek ik u met klem de informatie niet te publiceren. Voor de goede orde meld ik u tevens dat het openbaar maken van staatsgeheime informatie strafbaar is gesteld."

Oranje: "Wij kunnen niet inschatten of dit inderdaad zo is, maar kunnen niet anders dan dit verzoek inwilligen."

De reportage gaat onder meer over onrust die is ontstaan onder de Nederlandse commando's, het Korps Commandotroepen (KCT). Nieuwsuur kent "een aantal feiten en details over een veiligheidsrisico in een missiegebied dat al langere tijd bestaat. Dat veiligheidsrisico blijkt ook nu nog actueel te zijn. Daar is de onrust van leden van het KCT op gestoeld."