Auteur biografie Donald Trump annuleert interviews na opnames College Tour

Het Parool schrijft vrijdag dat Wolff al zijn interviews in Amsterdam heeft geannuleerd. Ook het interview met de Amsterdamse krant gaat niet door. Wolff zou het gevoel hebben "onheus te zijn bejegend" door Twan Huys en de aanwezige studenten.

De krant schrijft dat de Amerikaan meerdere malen gevraagd werd naar implicaties die hij maakt in zijn boek over Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Wolff schrijft onder andere dat Haley meerdere keren met Trump heeft afgesproken en impliceert dat er sprake is van een verhouding. Haley heeft dat steeds ontkend.

Tijdens de opnames van College Tour in Amsterdam werd herhaaldelijk gevraagd naar de implicaties. Wolff zou daar niet van gediend zijn. Hij zou daarbij een sneer hebben gemaakt naar de interviewkwaliteiten van Twan Huys en een studente hebben beledigd die hem verweet de reputatie van Haley te hebben beschadigd.

College Tour zegt in een reactie niet te ver te zijn gegaan. "De studenten stelden best kritische vragen, maar dat is ook te begrijpen als je kijkt naar wat hij heeft gezegd over Nikki Haley. Een student vroeg of hij als journalist mocht suggereren dat de president en de ambassadeur een affaire zouden hebben, zonder bronnen te noemen. Op haar reageerde Wolff heel fel", aldus eindredacteur Marij Janssens. "Daarna ging het interview gewoon door. Later begrepen van de uitgever dat hij boos was."



De uitzending met Wolff wordt maandagavond gewoon uitgezonden.