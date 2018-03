Peter R. de Vries denkt niet dat hij te vaak op televisie te zien is

"Er zijn maar weinig mensen die veel verstand hebben van misdaad, maar ze zijn wel nodig", vertelt De Vries in een gesprek met NU.nl. "Ik ben een van die weinige mensen."

De misdaadjournalist is na een flinke tijd weer terug bij SBS6. Toen tijdens de perspresentatie bekend werd dat Peter R. de Vries weer te zien zou zijn bij de zender, werd er vol verbazing gereageerd. De Vries begrijpt dat niet. "Ik heb zeventien jaar voor SBS6 gewerkt en ik werk gewoon voor de mensen die mij opdrachten geven. Dit nieuwe programma is een van die opdrachten en ik heb ook altijd met veel plezier met John de Mol (de producent van het programma, red.) en voor SBS6 gewerkt."

In het programma De Raadkamer, dat live wordt uitgezonden, discussieert hij met rechters, advocaten, journalisten, slachtoffers, pathologen, wetenschappers, onderzoekers en officiers van justitie over de meest actuele onderwerpen uit de wereld van de misdaad en het gevangeniswezen. Volgens De Vries kun je het programma vergelijken met Voetbal Inside: daar worden voetbalwedstrijden voor- en na beschouwd en in De Raadkamer wordt dat met misdaadzaken gedaan.

Willem Holleeder

"De zaak Holleeder zal ongetwijfeld voorbij komen", vertelt de misdaadjournalist. Daarin is hij zowel getuige als deskundige. "Bij de misdaadzaken die langskomen, gaan we geen hele dozen vol dossiers lezen, speurwerk verrichten en bepalen waar een verdachte wel of niet schuldig aan is. Bij Holleeder zouden we bijvoorbeeld kunnen bespreken of hij nog een eerlijk proces kan krijgen na alle media-aandacht."

De Vries acht de kans heel klein dat er langlopende zaken à la Natalee Holloway voorbij zullen komen. "Is er over zo'n zaak nieuwe informatie vrijgekomen, dan zullen we het natuurlijk wel gaan bespreken."

Het doel van het programma is om achtergronden van misdaadzaken te laten zien, zegt De Vries. "Ik denk ook zeker dat het wat toevoegt naast de verhalen die ik vertel in andere talkshows. Laatst zat ik bij Jinek en toen kreeg ik tien minuten de tijd om iets uit te leggen over een rechtszaak en de rest van het programma ging over wat anders. Nu krijg ik een uur de tijd, bespreek ik het met louter deskundigen en kunnen we er echt dieper op in gaan."

Peter R. de Vries: De Raadkamer is iedere donderdag van 21.30 uur tot 22.30 te zien op SBS6.