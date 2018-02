OM vervolgt GeenStijl om seksvideo Patricia Paay

In een reactie aan NU.nl laat het OM weten dat GeenStijl zal worden vervolgd vanwege smaad aan het adres van Paay. Ook wordt er onderzocht of het OM website GeenStijl op basis van andere strafbare feiten kan vervolgen.

In februari 2017 lekte de seksvideo van Patrica Paay uit. GeenStijl publiceerde toen al gauw een tweet waarin de video werd vertoond.

Tweet

Paays advocaat vroeg de website om de tweet te verwijderen. Dit gebeurde, maar Paay heeft alsnog aangifte gedaan tegen GeenStijl. Ook deed ze aangifte tegen Dumpert. De zangeres en tv-persoonlijkheid zei eerder dat ze een schadevergoeding van "enkele tonnen" wilde eisen als genoegdoening voor het verspreiden van haar seksfilmpje.

De straf die GeenStijl boven het hoofd hangt, staat beschreven in het Wetboek voor Strafrecht. In artikel 261 is te lezen dat "hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie."

Een geldboete van de derde categorie kent een maximum bedrag van 8.200 euro.

Advocaat Paay

De advocaat van Patricia Paay, Johan Langelaar, laat in een reactie aan NU.nl weten blij te zijn met de vervolging van GeenStijl. "Wij hebben niets dan lof voor de politie en het OM. Het is ook een signaal naar anderen toe dat je niet ongestraft je gang kunt gaan. Het strafrechtelijke vervolgen van GeenStijl zal ze waarschijnlijk een boete opleveren. Die eerste winst hebben wij dus al", sprak de advocaat.

De civiele rechtszaak rondom Paay en het verspreiden van de seksvideo staat voor komende zomer gepland. "Dan is de mondelinge behandeling van de zaak. We hopen dat we dan kunnen schikken, want wij zitten eerlijk gezegd ook niet te wachten op jarenlang procederen. Patricia blijft strijdvaardig en wil dat de daders aangepakt worden. Voor haar eigen zaak, maar ook voor de toekomst van andere zaken. Ze wil een voorbeeld stellen", besloot Langelaar.

Zelf verspreid

Eerder gingen de geruchten dat Paay zelf de video zou hebben verspreid. Dit ontkent ze. "Hoe dom zou het zijn als ik mijn eigen carrière van 50 jaar zou vernietigen. Belachelijk!", zegt ze in Privé. Paay zegt "geen flauw idee te hebben waar dit vandaan komt."

"De bewering dat het leek alsof het met mijn telefoon verstuurd werd, klopt. Ik werd namelijk gehackt, daar heb ik ook bewijzen van. Welke zieke geest heeft bedacht dat ik dit zelf zou hebben verstuurd?" Wie de tape wel heeft verspreid, is nog niet bekend.

Paay laat aan Privé weten "nog steeds kapot te zijn" van het voorval, maar 2018 met een frisse start hoopt te beginnen. "Het gaat juist goed met me, ik ben gelukkig en heb een lieve man, ik wil dit graag achter me laten."