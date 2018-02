Romy Monteiro en Marcel Veenendaal te zien in It Takes 2

Naast de genoemde muzikanten, zal dit jaar ook Trijntje Oosterhuis weer te zien zijn in het programma.

Monteiro neemt de plaats in van Glennis Grace, die het programma niet kan combineren met haar zangroep Ladies of Soul. Veenendaal volgt Waylon op, die zich gaat richten op zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival.

In It Takes 2 moeten de bekende Nederlanders laten zien hoe goed ze kunnen zingen. Zij worden begeleid door bekende zangers en zangeressen. Romy Monteiro zegt het "geweldig" te vinden om "samen verrassende muzikale samenwerkingen aan te gaan." "In It Takes 2 maak je samen muziek, wat is er mooier dan dat? Ik wil de BN'ers in mijn team stimuleren zich volledig te geven op het podium."

Ronnie Flex

"Ik heb nooit eerder iets met televisie gedaan en dit sprak mij heel erg aan omdat het met muziek te maken heeft", vertelt Marcel van Veenendaal. "Ik hoef niemand te beoordelen, maar alleen te begeleiden. Het hoogst haalbare voor mij is dat mijn kandidaten zich op hun gemak voelen. Zingen is iets heel persoonlijks."

Eerder werd bekend dat Ronnie Flex, naast Gerard Ekdom en Angela Groothuizen, zal plaatsnemen als jurylid van het programma. It Takes 2 wordt gepresenteerd door Gordon en Jamai en is vanaf zaterdag 24 maart om 20.30 uur te zien op RTL4.