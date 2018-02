Raad voor Cultuur wil quotum voor Nederlandse producties op Netflix

"We denken in de richting van een quotum van 15 procent Nederlands product", aldus directeur Jeroen Bartelse van de Raad voor Cultuur in gesprek met De Volkskrant.

Volgens de raad maken streamingdiensten als Netflix al programma's die gericht zijn op de Nederlandse markt en dus is het mogelijk om dergelijke voorwaarden te stellen. In Frankrijk geldt al een soortgelijke regel: daar is vastgelegd dat minstens 20 procent van het aanbod Frans en Europees moet zijn.

De raad waarschuwt in de krant dat "het nationale beleid en de wetgeving gebaseerd zijn op een medialandschap van enkele jaren terug". Volgens de organisatie dreigt het gevaar dat het Nederlandse product in een "neerwaartse spiraal" belandt en uiteindelijk ondergeschikt raakt.

Netflix werkt al aan een Belgisch-Nederlandse coproductie: de serie Undercover. Onder andere Anna Drijver, Frank Lammers, Elise Schaap en Raymond Thiry spelen een rol.