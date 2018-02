Serie Brugklas meest gestreamde NPO-programma

Brugklas heeft in deze drie jaar een enorme groei in het aantal streamstarts gemaakt van 9 miljoen in 2015 tot 18,1 miljoen in 2017.

Ook op YouTube weet de jeugdserie de nodige successen te boeken. Hier heeft de serie vorige week de mijlpaal van 100.000 abonnees weten te behalen.

Daarnaast staat Brugklas op Instagram met ruim 223.000 volgers op nummer 1 in de lijst van Nederlandse merken in de categorie media, volgens de jaarlijkse Brand Engagement Index die woensdag is gepresenteerd.

In Brugklas wordt een vaste groep brugklassers gevolgd tijdens het eerste jaar van de middelbare school. De ontroerende, grappige, aangrijpende of spannende schoolverhalen worden op een realistische en directe manier in beeld gebracht. Brugklas is de eerste scripted-reality jeugdserie in Nederland, een genre waarbij realistische gebeurtenissen worden nagespeeld door acteurs die de situaties elke keer van commentaar voorzien.