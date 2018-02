'Supernanny' Jo Frost wil Nederlandse versie maken van Killer Kids

"Er zijn veel dingen die iemand kunnen motiveren tot het plegen van een moord", vertelt Frost aan NU.nl. "Je kunt je vinger er niet op leggen: waarom begaat de ene persoon een moord, en de ander niet?"

In Killer Kids gaat Frost met diverse experts en familieleden van de daders terug naar de dag waarop de moord gepleegd werd. "De kijker leert door deze documentaire wat de combinatie van opvoeding en een chemische onbalans in de hersenen met iemand kan doen." Maar een goede opvoeding of levensomstandigheden zijn niet altijd een garantie dat een kind geen misdaden begaat.

Zoals in de eerste zaak die Frost behandelt, die gaat over Daniel Bertlam en op veertienjarige leeftijd zijn eigen moeder om het leven bracht. "Hij kwam uit een gezin dat zich in bevoorrechte omstandigheden bevond, een jongen die niks tekortkwam. Maar ondanks dat toch zijn eigen moeder vermoordde. We kunnen niet voorspellen welke ingrediënten ervoor zorgen dat er een storm in iemands hoofd wordt veroorzaakt en leidt tot zo'n ernstige situatie."

Centrale vraag

Volgens de opvoeddeskundige staat in de documentaireserie de vraag "zullen we ooit weten wat iemand wel beweegt tot moord, en de ander niet" centraal. "Ik breng de kijker een integrale documentaire en het is aan hen om hun visie erop te laten schijnen. Het zou goed zijn als het een discussie teweegbrengt, bijvoorbeeld de volgende dag op het werk."

Frost twijfelde lang of ze zo'n heftige serie als deze moest maken. "Ik was druk met de opnames van Nanny on tour, maar wilde het onderwerp graag verder onderzoeken. Het was mijn wens om een show te maken die met integriteit gemaakt is en waarin wordt gesproken met de beste criminologen en neurowetenschappers. Ik wilde een 360 graden-beeld scheppen van de hele zaak."

De grootste vraag die Frost is bijgebleven na de opnames, is of de kinderen na hun misdaad wel de juiste hulp krijgen. "Soms worden ze op hun dertigste weer vrijgelaten. Hoe zeker zijn we dan dat ze niet weer de fout in gaan?"

Pauze

Omdat de opnames zo heftig waren, had Frost een pauze nodig achteraf. "Met mijn man heb ik even vakantie gehad. Dat was nodig om weer door te kunnen. Je wordt zo geraakt door het verhaal van de families en het verlies dat zij hebben geleden. Ik ben een professional, maar tegelijkertijd ook een mens met empathie."

Een vervolgserie van Killer Kids ziet Frost wel zitten. "Ja, ik zou wel een tweede seizoen willen maken. Als ik de kans krijg, lijkt het me interessant om moordzaken in Nederland te onderzoeken."

Killer Kids is vanaf vrijdag 23 februari om 21.30 uur te zien op RTL 5.