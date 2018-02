Moederbedrijf Blue Circle krijgt productierechten grote shows BBC

Het bedrijf krijgt de exclusieve productierechten van entertainment- én non-scripted-formats van de BBC in de lage landen, maakte het tweetal woensdag bekend.

Bekende programma’s van de BBC zijn onder meer The Great British Bake Off (Heel Holland Bakt) en Dancing with the Stars. BBC-titels die nu al door andere producenten worden gemaakt, blijven gewoon bij die producenten.

Het plan is om grote shows van BBC Worldwide die nog niet in Nederland te zien zijn, zoals Generation Game en In your ear, via Fremantle naar de Benelux te halen.