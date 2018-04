Ludacris denkt dat verliezen telefoon grootste Fear Factor is voor millenials

De opnames voor seizoen twee zijn inmiddels achter de rug. Zo extreem als het in 2011 werd, toen deelnemers ezelsperma of -urine moesten drinken en NBC zelfs besloot de controversiële aflevering niet uit te zenden, wordt het dit seizoen niet, volgens de rapper die het programma voor MTV presenteert.

In de spelshow worden de deelnemers uitgedaagd om enge of fysiek zware beproevingen te ondergaan. De winnaar ontvangt een geldbedrag.

Ludacris: "Er is meer afwisseling en ruimte voor grote angsten. Voor dit seizoen is er naar de deelnemers als individu gekeken en daarop is geanticipeerd tijdens de opdrachten. We hebben ons huiswerk goed gedaan."

Een tipje van de sluier van wat de kijker in de komende afleveringen te wachten staat, wil Ludacris wel oplichten. "Een meisje moet dit seizoen een sleutel pakken uit een kooi waarin een stekelvarken zit. Het was best gruwelijk om te zien hoe haar hand telkens bloederiger naar buiten kwam."

Oogballen eten

Als presentator blijft dat lot Ludacris zelf gelukkig bespaard. Het heftigste dat hij naar eigen zeggen ooit deed voor geld, was het schoonmaken van wc's en keukens van ouderen, op zijn vijftiende. Zijn eigen grootste Fear Factor? "Het eten van rare dingen, oogballen of inderdaad ezelsperma drinken. Ik denk niet dat ik dat zou kunnen."

Fear Factor is vanaf 8 april elke zondag om 21.30 uur te zien op MTV en terug te kijken op MTV.nl en in de MTV Play App.