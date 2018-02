Persgroep en GeenStijl slepen EU voor de rechter na claim over 'nepnieuws'

"Het is stuitend dat de EU zich bemoeit met de selectie van het nieuws", zegt Persgroep-directeur Bart Verkade in het AD. "Onze berichtgeving is afgewogen en het is echt aan de redactie om nieuws te selecteren. Het is stuitend dat de EU of welke overheid dan ook zich hiermee bemoeit."

Het bericht waar het om gaat, staat in een uitgave van De Gelderlander. De fabrikant van zogenaamde Buk-raketten zou hebben gezegd dat de raket die verantwoordelijk was voor de crash van MH17 afgeschoten is vanaf Oekraïens grondgebied, de krant heeft dat vervolgens opgeschreven. "Een juiste weergave van wat is gezegd", aldus De Persgroep. Toch bestempelde een speciale taskforce van de EU het als 'nepnieuws'.

Ook GeenStijl dagvaardt de EU, nadat het weblog door de EU werd beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. "We gaan ze vervolgen tot aan de poorten van de hel", aldus hoofdredacteur P. Stift.