150.000 kijkers voor Dance around the world van Jan Kooijman

Voor een plek in de kijkcijfer top 25 was een score van minimaal 609.000 kijkers nodig. In het eerste seizoen van Dance around the world reizen Kooijman en Ait Hamou naar Colombia, Peru, Oekraïne, Thailand, Jordanië en Ierland. In deze landen leert het duo de traditionele dansen van de plaatselijke bevolking en dompelen ze zich onder in de cultuur van het land.

De schaatswedstrijden op de Olympische Spelen trokken veel bekijks. Op de 500 meter voor de heren stemden 2 miljoen mensen af en de teamachtervolging bij de dames werd door 1,2 miljoen mensen gevolgd. Het NOS Journaal van 20.00 uur was het best bekeken programma van de dag met ruim 2,1 miljoen kijkers.

De tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Memories wist 799.000 mensen te boeien. Vorige week keken naar het programma, gepresenteerd door Katje Schuurman, bijna een miljoen.