Vrij Nederland gaat concurrentie met kranten niet langer aan

Dat vertelt hoofdredacteur Ward Wijndelts voorafgaand aan de presentatie op dinsdag van het vernieuwde blad.

Volgens Wijndelts waaierden artikelen van Vrij Nederland te veel uit over verschillende journalistieke genres, waardoor het tijdschrift tevergeefs de strijd aanbond met dagbladen. "We waren niet heel duidelijk over het waarom van ons bestaan", vindt hij. "In onze strategie zijn we te veel op jacht geweest naar de 'kijkcijfers’, naar de clicks."

Daarom besloot hij te werken met specialisten die dieper ingaan op een bepaald onderwerp. Voor de columnist in de traditionele zin van het woord is daarom geen plaats. "Dat genre associeer ik tegenwoordig met een persoon die overal een mening over heeft. Dat voegt niets toe."

Verstandige dertigers

Vrij Nederland moet daarentegen een medium worden dat een doelgroep van "verstandige dertigers en veertigers" aanspreekt. Groei is geboden voor het voormalige verzetsblad, dat op dit moment met verlies draait. De huidige betaalde oplage van circa 24.000 is niet genoeg om zwarte cijfers te schrijven.

Vrij Nederland begint daarom donderdag met een nieuwe WhatsApp-dienst om zijn artikelen onder de aandacht te brengen. Ook daarbij is volgens Wijndelts minder vaak meer, want per dag stuurt de redactie slechts één verhaal. De eerste zijn gratis te openen, maar na verloop van tijd moeten lezers hun portemonnee trekken.