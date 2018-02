Britse komiek Russell Brand maandagavond te gast bij Jinek

Brand (42) is in Nederland in het kader van zijn RE:BIRTH-tournee, waarmee hij dinsdag de AFAS Live in Amsterdam aandoet.

Jinek zal het met de komiek onder andere gaan hebben over zijn nieuwe show, drugsverleden, vaderschap en onlinekanaal The Trews.

De komiek oogstte vooral bekendheid door zijn veertien maanden durende huwelijk met de Amerikaanse zangeres Katy Perry. Daarnaast was hij als acteur onder andere te zien in de films Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek en Rock of Ages.

Brand schreef verschillende boeken, waaronder een over zijn crack- en heroïneverslaving. De komiek kickte in 2002 af.

Jinek is maandagavond om 23.00 op NPO 1 te zien.