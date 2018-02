Wie is de Mol?-terugblik: Rik van de Westelaken kijkt met 'dubbel gevoel'

Let op: dit artikel bevat spoilers voor de zevende aflevering.

Naar de zevende aflevering, waar Stine Jensen afscheid moest nemen van de groep, keken 2,6 miljoen mensen. Het was daarmee het meest bekeken programma van de zaterdagavond.

"Ik vond het gisteravond een fijne aflevering met klassieke opdrachten die elk seizoen wel terugkomen, zoals de opdracht met de controlroom en de pakketten-opdracht", vertelt Van de Westelaken in gesprek met NU.nl.

Postpakketten

Met de pakketten-opdracht bedoelt de presentator, die in 2015 de winnaar van het programma werd, de opdracht waarbij de kandidaten tijdens een treinrit de juiste postpakketjes over de juiste coupés moesten verdelen en bezorgen op verschillende stations. De opdracht mislukte, onder andere door een niet bezorgd postpakket.

"Het zou zomaar kunnen dat de Mol onderweg een doos uit het raam heeft gegooid of net deed alsof hij een doos op het station zette", zegt Van de Westelaken. "Op een gegeven moment zie je dat Ruben de doos op het perron wil gooien. Maar het zou kunnen dat hij dat toch niet heeft gedaan, de aflevering heet niet voor niets 'schijn werper'", aldus de oud-winnaar.

Dubbel gevoel

De presentator kijkt met een dubbel gevoel naar dit seizoen van Wie is de Mol, omdat hij kandidaat Simone Weimans erg goed kent. "Ik heb haar van tevoren tips en tricks toevertrouwd in de hoop dat ze heel ver zou komen", vertelt hij. Van de Westelaken deed dit vorig jaar ook bij kandidaat Thomas Cammaert. "Die bleek toen tot mijn grote verrassing opeens de Mol te zijn! Dat zou me dit jaar weer kunnen gebeuren. En omdat ik Simone al twintig jaar ken, kijk ik natuurlijk wel met bepaalde ogen naar haar."

Wie speelt er een vals spel?

"Ruben. Kijk maar naar de aflevering van gisteren. Hij zou geen conditie hebben omdat hij muzikant is, ging geld tellen en haalde het minbedrag er niet vanaf en kreeg de pot verf niet open. Ruben speelt overduidelijk vals spel."

Wie is er te eerlijk?

"Jan is te enthousiast en te eerlijk, die wil het zo graag goed doen. Hij is zo gretig, vanaf het moment dat het spel begint, vergeet dat hij dat hij misschien de Mol zou moeten zijn. Jan is echt een open boek, hij bloeit helemaal op als hij weer wat leuks mag doen. Bij elke executie zie je bijna ongeveer de spanning uit zijn ogen spatten als hij zijn scherm te zien krijgt. Als Jan de Mol is, is hij echt een fantastische acteur."

Wie valt het meeste op?

"Ik vind Ruben de opvallendste, het ligt er zo dik bovenop. En dan is er ook Simone die zo onderkoeld in het spel zit, in haar eentje opereert en er nog steeds inzit. Ik heb het gevoel dat ze wel zichzelf is, maar ze is zo zelfverzekerd dat ik me toch weer afvraag of zij misschien niet de Mol toch kan zijn. Misschien worden we wel allemaal afgeleid door Ruben, terwijl Simone achter de schermen het spel manipuleert."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Olcay heeft in het begin niks opgeschreven in haar Molboekje, omdat ze dacht het wel op haar instinct te kunnen, maar ze is er snel achtergekomen dat dat niet ging lukken. Het kan zomaar zijn dat ze daardoor een achterstand heeft. Daar merken we nu nog niets van, maar naarmate de finale dichterbij komt, gaan de vragen steeds meer over de gehele serie, dus ik ben benieuwd of zij het gaat redden."

Wie is de Mol?

“Ik zit in een enorme tunnel en die heet Ruben. Hij is wat mij betreft de Mol. Hij kreeg een paar weken geleden als penningmeester opeens de macht over twee spellen en kon als een soort spelverdeler bepalen wat er met de rest gebeurde. Hij had helemaal de controle over het winnen of verliezen van geld en heeft gereageerd als een Mol. Wat ik heel erg bijzonder vind is dat je heel goed ziet dat iedereen op Ruben zit. In de biecht zeggen ze dat nog niet zo heel hard, maar vorige week zei Olcay bijvoorbeeld tegen Jan dat ze Stine en Simone eruit moesten werken, zodat ze samen naar de finale konden. Daarmee impliceerde ze dat Ruben er niet uit kan gaan, omdat hij de Mol is. Gisteren zei ze ook tegen hem dat hij bij iedereen hoofdverdachte is. Dat zet je toch wel aan het denken."