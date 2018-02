Wietze de Jager krijgt eigen programma bij Net5

Wietze de Jager was eerder te zien als presentator bij Shownieuws op SBS6.

In zijn nieuwe programma worden vijf koppels gevolgd, die bereid zijn alles in Nederland achter te laten. Zij strijden om de baan van kasteelbeheerder in het Franse plaatsje Quinéville.

Volgens De Jager is het een droom van veel mensen om een nieuw leven in een ander land op te bouwen. "Ik ben dan ook heel benieuwd wat de kandidaten allemaal uit de kast halen om hun droom werkelijkheid te maken."

De Jager gaat vanaf 1 maart aan de slag bij Radio 538. Samen met Mattie Valk presenteerde jarenlang De Jager de Mattie & Wietze-show op Qmusic. In augustus 2017 maakte de dj bekend Qmusic te verlaten na zijn ruzie met Mattie Valk. De twee zouden het niet eens zijn geworden over een overstap naar Sky Radio, waarbij Valk volgens De Jager achter zijn rug om zou hebben onderhandeld over een beter contract