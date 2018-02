Ronnie Flex nieuwe jurylid bij It Takes 2

De andere juryleden zijn Gerard Ekdom en Angela Groothuizen en het programma wordt gepresenteerd door Gordon en Jamai.

Ronnie Flex zegt zin te hebben in het jurylidschap. "Ik breng veel van mijn tijd door in de studio met andere artiesten en denk dat ik daardoor goed een mening kan vormen en de valse nootjes er wel uit kan pikken. Ik ben altijd positief ingesteld en dat motiveert me ook om het beste uit mensen te halen. Kijk ernaar uit om mij als jurylid in It Takes 2 te laten verrassen."

In It Takes 2 moeten de bekende Nederlanders laten zien hoe goed ze kunnen zingen. Zij worden begeleid door bekende zangers en zangeressen. Welke BN'ers verder meedoen aan het programma, is nog niet bekend.

Vorig jaar won vlogger Bibi Breijman, die werd begeleid door Waylon, het programma. It Takes 2 is vanaf 24 maart te zien.