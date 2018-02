Programmadirecteur Erland Galjaard vertrekt na 21 jaar bij RTL

Dat schrijft RTL donderdag in een persbericht.

Galjaard, getrouwd met RTL-presentatrice Wendy van Dijk, stapt per 31 maart uit de dagelijkse operatie en rondt na die tijd een aantal lopende projecten af.

"Het TV-vak is het mooiste vak dat ik ken. De afwisseling, de creativiteit, de vakmensen waar ik dagelijks mee te maken heb en de impact die het heeft, zijn ongeëvenaard. Daar staat een grote verantwoordelijkheid tegenover die soms alles beheerst. Na 21 jaar wil ik ontdekken wat er gebeurt als ik uit die hectiek stap en m’n creativiteit op andere vlakken inzet. Ik ga voor de verandering eens van RTL genieten alleen als kijker. Wat daarna komt, heb ik nog niet besloten."

Teruglopende kijkcijfers

RTL heeft te maken met teruglopende kijkcijfers en daar kreeg Galjaard de nodige kritiek door. De zenderbaas zou "aan vriendjespolitiek doen" met het plaatsen van vrienden en bekenden in diverse programma's. Daarop kreeg Galjaard onder andere kritiek van Johan Derksen, die hem 'kinderachtig' noemde.

Ook RTL Late Night krijgt veel kritiek te verduren. De kijkcijfers van het programma van Humberto Tan dalen nog steeds en er is kritiek op de invulling van de talkshow.

Opvolger

Sven Sauvé, CEO van RTL, heeft bewondering voor de prestaties van Galjaard in zijn 21 jaar bij de zender. "Hij heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van RTL en heeft veel betekend voor tv in Nederland. Hij laat een sterke zendergroep achter met een ervaren team. Dat geeft ons tijd om een waardige opvolger te vinden."

Programmadirecteur van RTL7 en RTLZ Marco Louwerens en RTL programmacoördinator Ellen Meijerse nemen vanaf 31 maart de dagelijkse operatie van Galjaard over tot er een opvolger bekend is.

Verschillende functies

Galjaard heeft in zijn loopbaan bij RTL verschillende functies bekleed. Hij begon in 1997 bij RTL Nieuws als eindredacteur en maakte in 1999 de stap naar Hoofd Sport. De jaren daarna kreeg hij de leiding over RTL 7, RTL 5, Yorin en herpositioneerde hij RTL 5. In 2008 werd hij verantwoordelijk voor RTL 4. Vanaf 2012 tot nu was Galjaard actief als algemeen programmadirecteur van RTL.